Feminismo, magia e comédia

Os personagens Rodolfo e Lucrécia devem protagonizam cenas mais hilárias de comédia da nova novela, encabeçadas por Johnny Massaro e Tatá Werneck. Aposta do humor de improviso nas tramas da Globo, os jovens atores são os responsáveis por apimentar o folhetim. Enquanto ele não quer sustentar as responsabilidades do trono, ela é uma ninfomaníaca que só quer ficar entre os lençóis. Afonso logo tentará se livrar da esposa. “Por incrível que pareça, a novela que eu mais gostei quando era criança foi a Que Rei sou Eu?”, afirma a atriz Tatá Werneck.

Outra aposta de Deus Salve o Rei é a atriz Marina Moschen, que interpreta a bruxinha Selena, que sonha em cursar a Academia Militar de Montemor. Justamente por ser a primeira mulher naquela instituição, sofre forte preconceito. É obstinada, resistente e excelente aluna. Ela também tem um estranho dom, que se torna uma maldição: seus sentimentos têm uma inexplicável conexão com a natureza, fazendo com que suas reações emocionais se propaguem nas mais diversas formas.