Felipe Araújo se apresenta em boate sertaneja em Goianésia

O cantor Felipe Araújo se apresenta na noite desta sexta-feira (26), na boate 'A Sertaneja Music', que será inaugurada no mesmo dia, na GO-230, em Goianésia. A noite de inauguração também vai contar com apresentação do DJ Bruno Lobo.

Durante o show, o irmão de Cristiano Araújo vai apresentar os maiores sucessos da carreira, entre eles Chave Cópia, A Mala é Falsa e Amor da Sua Cama. Canções do primeiro DVD da carreira do cantor, intitulado “1dois3”, também vão fazer parte do repertório. O projeto foi gravado em Goiânia e contou com a participação de grandes nomes como Henrique e Juliano, Jorge & Mateus e do pai, João Reis.

Kleo Dibah

O final de semana continua com boas atrações na casa que tem capacidade para cerca de 1800 pessoas. O cantor Kleo Dibah e a DJ Thascya se apresentam no sábado (27). Os ingressos para os dois dias de festa podem ser adquiridos no restaurante Rural Grill. Os valores estão entre R$ 60 e R$ 180.