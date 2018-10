Magazine Felipe Araújo lança primeira parte do DVD gravado no Rio de Janeiro O material completo será lançado em dezembro junto com a turnê do cantor sertanejo

A proposta do DVD de estreia era impressionar pelas participações de peso, como as de Jorge & Mateus, Henrique & Juliano e Simone & Simaria. Já a ideia para o segundo é de se firmar ainda mais no sertanejo. A fórmula foi seguida à risca pelo cantor Felipe Araújo, no novo registro ao vivo da carreira, Por Inteiro (Universal Music). O projeto foi gravad...