Feira E-Cêntrica começa neste sábado com programação sobre mercado editorial

Em São Paulo, a Feira Plana. No Rio, o projeto Pão de Forma. Em Salvador, a Feira da Ladeira. No Recife, a Parada Gráfica. Em Brasília, a Dente. Em um cenário em que o papel toma outros sentidos e formas, feiras de publicações independentes pipocam em todos os cantos do País. Em Goiânia, a feira E-Cêntrica apoia inovação no mercado editorial brasileiro e reúne mais de 60 artistas gráficos e autores para um encontro da literatura brasileira no Centro-Oeste. O projeto, realizado pela Nega Lilu Editora e pela Casa de Cultura Digital, será realizado hoje e amanhã, em programação na Vila Cultural Cora Coralina.

Workshops, encontros e debates, feiras e exposições celebram a nova cara das publicações realizadas pelos empreendedores do papel. Expositores de Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Rio apresentam seus livros especiais, histórias em quadrinhos, zines e artes gráficas. A programação é toda gratuita e ainda inclui lançamentos literários, como a segunda edição do badalado Um Útero é do Tamanho de um Punho, da escritora Angélica Freitas, e uma edição especial do Sarau de Minas, encontro para se difundir autoras mulheres.

“A profissionalização de leitores, a valorização da autoria, a atualização do papel das editoras e a busca de novos modelos de negócios estão entre os aspectos fundamentais para a inovação no mercado editorial”, avalia a escritora Larissa Mundim, coordenadora do projeto. De acordo com ela, a qualificação dos leitores, com o estímulo à leitura, é o aspecto mais estratégico para que a transformação ocorra no cenário literário. “Ler melhor, de maneira diversificada e não apenas ler mais”, conclui.

A feira é uma extensão do trabalho que Larissa já realiza desde o ano passado, quando começou a mapear escritores e editoras independentes que ainda não tiveram a oportunidade de apresentar seus trabalhos. A E-Cêntrica, segundo ela, busca alternativas e soluções coletivas. “A proposta é de que mais trabalhos possam ser apresentados e divulgados para todos que adoram devorar um livro. Existe uma leva de escritores goianos que precisam ser descobertos, lidos, relidos e falados”, aponta a coordenadora.

Leia

Enquanto iniciativas como o da escritora Larissa Mundim caminham para a profissionalização de um mercado que tende à transformação, as atividades de incentivo à leitura parecem pairar no limbo literário. De acordo com a quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, desenvolvida em março de 2016 pelo Instituto Pró-Livro - a última divulgada pelo órgão - mais da metade da população brasileira se considera leitora, porém apenas 4,96 livros são lidos por ano.

A pesquisa também considera que é leitor quem leu, inteiro ou em partes, pelo menos um livro nos últimos três meses. Os estudos mostram que 74% da população nunca comprou um livro e 30% dos entrevistados nunca leram uma obra. “Acreditamos que o papel mais atual das editoras seja apoiar ações de estímulo à leitura e formação de leitores. Também de segurar a busca de alternativas de circulação da produção para além da produção de livros”, reflete a escritora.

SERVIÇO

Evento: Feira E-Cêntrica

Data: Sábado, das 9 às 21 horas, e domingo, das 14 às 21 horas

Local: Vila Cultural Cora Coralina (Avenida Tocantins com Rua 3, Centro, atrás do Teatro Goiânia)

Informações: 3201-9863 (Vila Cultural)

Entrada franca