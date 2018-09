Magazine Feira de arte e discoteca animam projeto Engroove A feira reúne trabalhos do designer gráfico Luiz Antena e desenhos da artista Maria Clara do Couto

Trabalhos do designer gráfico Luiz Antena (na foto, um deles) e desenhos da artista Maria Clara do Couto estarão expostos na feira de arte do projeto Engroove, no Lowbrow Lab Arte & Boteco, nesta quinta-feira (6). Antena, que integra a equipe de Arte do POPULAR, tem diversas produções nas artes visuais, entre elas ilustrações de capas discos de grupo como Casa Bizanti...