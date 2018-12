Magazine Feira Ayó Axé começa nesta quarta-feira Evento com produtos artesanais tem objetivo de conscientizar sobre o patrimônio cultural afro-brasileiro e contará também com palestras e apresentações

A Ayó Axé - Feira de Artesanato Afro-Brasileira será aberta nesta quarta-feira (12), com entrada gratuita, na Vila Cultural Cora Coralina, com programação que se estende até sexta. Além de exposição de trabalhos artesanais, o evento contará com palestras, oficinas, feira e apresentações culturais. Nesta quarta-feira, a abertura será às 9 horas, com a pales...