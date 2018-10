Magazine Faxina nas redes sociais

A publicitária Jéssica Taniguchi Piretti Brandão, de 27 anos, também teve uma amizade estremecida pelo calor do processo eleitoral. Ela, que votou no primeiro turno para presidente da República no candidato Ciro Gomes (PDT), saiu de um grupo de WhatsApp que ela mesma administrava por não ter aguentando mensagens que considerou agressivas de um eleitor do candidato Jair Bols...