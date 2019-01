Magazine Favorito ao Oscar, “Roma” ganha disco inspirado pelo filme

Foi já depois de concluir seu mais recente filme, Roma, que o cineasta mexicano Alfonso Cuarón decidiu convidar alguns artistas para criarem músicas inspiradas pelo longa-metragem, que foi indicado a dez prêmios do Oscar 2019. Ao lado do supervisor musical Lynn Fainchtein e do amigo Randall Poster, Cuarón mostrou o filmes aos artistas e pediu para que criassem uma músic...