Favera promove mostras competitivas e especiais, oficinas e encontros ao longo do final de semana

Oficinas, mostras especiais e competitivas, palestras, encontros, batalhas de rimas e campeonato de skate integram a extensa programação do Favera – Festival de Cinema Vera Cruz. Realizado pela produtora É Nois Ki Tá, o festival começa nesta sexta-feira (17) e se estende até o domingo, com atividades na Escola Municipal Laurindo Sobreira do Amaral, no Conjunto Vera Cruz. A proposta é levar a produção cinematográfica contemporânea nacional e goiana para diferentes regiões da cidade. Todas as ações são gratuitas e podem ser conferidas no site www.enoiskita.com.

Idealizado pelo produtor audiovisual e cineasta Raphael Gustavo da Silva, o Favera já está em sua quarta edição e se divide em cinco mostras específicas: realizações goianas, filmes nacionais, produções de escolas do Conjunto Vera Cruz, obras infantojuvenis e produções realizadas no próprio Vera Cruz. Na sexta, na abertura, será exibido o documentário Procura-se Irenice, dos diretores paulistas Thiago Mendonça e Marco Escrivão. O documentário reconta a história de Irenice Maria Rodrigues, liderança de greve contra o Comitê Olímpico que proibiu a participação de mulheres durante a ditadura militar.

A principal mostra do Favera faz um recorte da produção audiovisual brasileira. Serão exibidos curtas como Real Conquista, da goiana Fabiana Assis, que fala sobre a ocupação do bairro Real Conquista sob o olhar de uma mulher-guerrilheira, e Restos, do diretor baiano Renato Gaiarsa, que revela a paralisação do serviço de limpeza pública de Salvador. Há ainda outras obras que integram a mostra, como Ursortudo (DF), de Januário Júnior, HIC (ES), de Alexander S. Buck, Já Dizia Elza (SP), de Catarina Dias e Julia Santos, e O Muro da Baixada (RJ), de Karla Barros.

Já na mostra específica de filmes goianos, dez curtas compõem a programação, a exemplo de Família S2, de João Henrique Pacheco, que venceu em julho o prêmio de Melhor Edição na Mostra ABD do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica). As produções passeiam entre o documentário, ficção, experimental e animação. A proposta é reunir atuais filmes de diferentes temáticas produzidas e realizadas por diretores de Goiás.

Oficinas

Com o foco na profissionalização, o Favera ainda promove duas oficinas gratuitas ao longo da sua programação do final de semana. A primeira é Desenho Animado, com Isabela Veiga, e a segunda é Vídeos de Humor, com Diego D’Ascheri. O festival tem apoio da Lei Goyazes de Incentivo à Cultura.