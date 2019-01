Magazine Fausto Noleto agita o Mercado da 74

O cantor, compositor e saxofonista Fausto Noleto (foto) se apresenta neste sábado, a partir das 16 horas, no Centro Cultural Mercado Popular da 74. O show faz parte de uma programação musical de esquenta de carnaval que será realizado até fevereiro no local. No palco, o músico deve interpretar clássicos do samba e chorinho e vai embalar o público com canções de ...