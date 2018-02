Fantasiada, Marília Mendonça aproveita carnaval de Salvador na 'pipoca'

Pela primeira vez, a cantora Marília Mendonça conseguiu ir ao carnaval de Salvador pra curtir a folia no meio do povo. No domingo (11), ela usou uma fantasia da série “La Casa De Papel” e se jogou na pipoca, assim como fez Ivete Sangalo em 2017, quando se fantasiou de palhaço.

A goiana revelou que participou da festa através de seu perfil no Twitter e contou que estava acompanhada de amigos e sem seguranças. Ela ainda disse que a fantasia foi comentada por foliões, que pediram para tirar foto.

"Gente, é oficial... EU CURTI O CARNAVAL DE SALVADOR! Q emoção", afirmou ela no Twitter. "Primeiro a parte da subida, a negociação da cerveja, galera comentando sobre a fantasia... gente pedindo pra tirar foto por causa da fantasia... q vibe!", disse Marília.

A cantora não divulgou qual percurso fez, mas contou que sentiu dor no fim. "Depois de completar o percurso, sem palavras pra quando cheguei, as pernas doíam mas o coração tava satisfeito! Nunca tive condições de vir pra cá antes de cantar e não podia deixar de viver essa experiência... obrigada Salvador!".