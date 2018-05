Magazine Famosos têm perfis deletados misteriosamente do Instagram Até o momento, o perfil de Nana Rude foi o único que se pronunciou sobre o assunto

Um mistério tomou conta das redes sociais no fim da tarde desta sexta-feira (11). Alguns perfis bem populares do Instagram simplesmente desapareceram. Os usuários do Twitter começaram a especular por que não estava conseguindo acessar as contas de Hugo Gloss, Nana Rude e Tia Grey. As teorias vão desde contas apagadas por direitos autorais até invasão de hackers....