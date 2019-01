Magazine Famoso no Instagram, cãozinho Boo morre aos 12 anos de idade O animal contava com mais de 555 mil seguidores em seu perfil

O cão Boo, conhecido por sua fofura e pelo sucesso que fez em redes sociais, contando com mais de 555 mil seguidores em sua página no Instagram, teve a morte anunciada por seus donos neste sábado, 19. "Com profundo pesar quero informar que Boo se foi durante o sono nesta manhã e nos deixou para se juntar ao seu melhor amigo, Buddy. Nossa família está de coração partido, m...