Magazine Família de Kaysar Dadour, começa a fazer aulas de língua portuguesa Internautas e fãs do ex-BBB chegaram a fazer uma vaquinha na internet para ajudá-lo a custear a viagem

A família do ex-BBB Kaysar Dadour está no Brasil há dez dias e já se matriculou para fazer aulas de língua portuguesa. George, o pai, Diane, a mãe, e Celine, a irmã, estão empolgados com a nova vida em Curitiba, no Paraná. Há oito anos, Kaysar saiu da Síria, em guerra civil, e fugiu para o Líbano. Na primeira oportunidade, veio para o Brasil. Após partic...