Magazine Família brasileira tem formação múltipla

“Hoje ela é minha família e eu sou a dela. Estamos completas.” A afirmação da analista de marketing Sarah de Almeida Alves cai feito luva na recente memória do seu casamento com a servidora pública Fabiana Sousa Alves celebrado em abril deste ano. Foram três dias de festa, em um hotel fazenda em Pirenópolis. No primeiro dia de celebração a bebida de todo o final de sem...