Magazine Faltando 30 segundos da proibição legal, Roger Waters projeta 'ele não' em Curitiba Justiça Eleitoral havia alertado o cantor britânico sobre proibição de manifestação política-eleitoral nas vésperas do pleito no Brasil

O cantor britânico Roger Waters voltou a se manifestar politicamente em seu show em Curitiba, na noite deste sábado, 27. Pouco antes das 22h, foi projetado um texto no telão explicando que a produção do show foi alertada pela Justiça Eleitoral sobre a legislação brasileira, que não permite manifestações políticas após esse horário na véspera do pleito. "São 21:58 ...