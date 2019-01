Magazine Falecido no último dia de 2018, Carlos Antônio Jordão tinha o dom de falar com multidões Foi a paixão pela literatura que levou o goiano a se tornar ícone da publicidade em Goiás e inspirar toda uma geração de profissionais

O jeitão reservado do publicitário goiano Carlos Antônio Jordão contrastava com a capacidade ímpar de criar mensagens que atingiram milhões de pessoas. Ao POPULAR, confessou seu método de trabalho criativo. Até chegar a um slogan ou frase de impacto de campanha publicitária costumava transpirar muito antes. “Escrevo 20, 30 ideias. Durmo e volto a escrever até limpar os c...