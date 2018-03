Falcão, ex-O Rappa, faz primeiro show solo em Goiânia

O evento Nossa Praia traz para a edição 2018, no próximo dia 25 de Março, Falcão, ex-vocalista da banda O Rappa. Falcão fará uma apresentação acústica com sucessos de Tim Maia, Jorge Ben, Skank, Jota Quest e de antigo conjunto. Será o primeiro show solo do artista em Goiânia, após o término da banda.

O músico retornará a capital goiana após último show, no dia 7 de Outubro do ano passado, quando a banda se despediu dos palcos por tempo indeterminado. Na época, os músicos não explicaram o motivo da pausa. “Chegou a hora de dizer que vamos parar e, dessa vez, sem previsão de volta. A boa notícia é que vamos terminar essa turnê. Os shows estão confirmados até fevereiro. Esperamos ver todos nossos fãs nesses shows. Fiquem ligados na nossa agenda. O nosso muito obrigado a cada um de vocês pelo carinho e dedicação de sempre”, afirmou o comunicado.

Além dele, os sertanejos Diego & Arnaldo também farão uma participação no evento. O show, que ocorrerá no dia 1° de abril, contará com as canções do CD da dupla “Do jeito que nois gosta 2”.

Os valores de ingressos estão partir de R$ 50 e conta com 3 áreas, Premium, Camarote e Lounge para 10 pessoas.