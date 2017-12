Fala Sério, Mãe: Entre micos e abraços

Angela é mãe de uma adolescente que enfrenta todos os altos, baixos, dúvidas e certezas (incertas) naturais da fase. Malu, por outro lado, é filha de uma mulher que sofre ao ver a eterna menina crescer com vontade de enxergar o mundo com os próprios olhos. A trama, por si só, tem os ingredientes para agradar tanto quem já pagou mico com os cuidados excessivos da mãe quanto quem já chorou litros pela independência precoce dos filhos. Não bastasse, o enredo do novo longa da Globo Filmes é inspirado em um dos livros de Thalita Rebouças, escritora que mais vende livros para adolescentes no País, e tem como protagonistas Indrid Guimarães, atriz campeã de bilheteria no cinema nacional, e Larissa Manoela, fenômeno teen que deu vida a Maria Joaquina da novela Carrossel. Fala Sério, Mãe já chegou aos cinemas para retratar, de um jeito engraçado, a relação entre mãe e filha.

A comédia familiar gira em torno de Angela Cristina e Maria de Lourdes, a Malu, mãe e filha que enfrentam, juntas, as dificuldades de equilibrar amor e diferenças. Enquanto a menina se revolta diante das situações causadas pela falta de tato da mãe, a progenitora, tensa e com traços dramáticos, tenta aceitar as mudanças que chegam com a idade.

A história, narrada pelo ponto de vista das duas, se passa ao longo dos 19 anos da menina e mostra que é possível ressignificar a relação com o passsar dos anos. Com o desenrolar da trama, há uma inversão de papéis e a segurança materna ganha ares de vulnerabilidade, enquanto a rebeldia da jovem se transforma em força que ampara e protege a mãe. No meio do caminho, o público vai acompanhar as experiências de Angela ao tentar guiar Malu durante uma das fases mais complicadas da vida, entre medos, frustrações e queixas. Tudo é acompanhado de perto pelo pai, Armando, vivido por Marcelo Laham. E o elenco conta ainda com João Guilherme Avila, na pele do namorado de Malu, Nando, e Cristina Pereira, interpretando dona Fátima.

O cantor Fábio Jr. e o humorista Paulo Gustavo aparecem em pequenas participações e dão um toque especial à pegada cômica da trama, dirigida por Pedro Vasconcelos – responsável por Escrito nas Estrelas, Morde e Assopra, Império e A Força do Querer – e inspirada no livro homônimo que já vendeu 700 mil exemplares. O roteiro é de Dostoiewski Champagnatte, Ingrid Guimarães e Paulo Cursino e todos tiveram liberdade total para trabalhar em cima do texto de Thalita, que transita de maneira muito orgânica entre temas como relacionamento, família, amizade, sexualidade e preconceito. O trio, que chegou a criar algumas cenas do filme em tempo real durante interações nos bastidores, promete arrancar risadas do público sem pesar demais a mão no quesito comédia e acabar tornando o humor raso.

Em passagem por Goiânia no dia 5, durante pré-estreia do filme, Ingrid, Larissa e Thalita falaram com a reportagem do POPULAR. Confira nesta página os principais trechos da conversa.