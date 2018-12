Magazine Fabiano Cambota, vocalista da banda Pedra Letícia, apresenta stand-up solo na capital No palco, o artista goiano diverte a plateia com casos reais que vivenciou ao longo dos seus 41 anos

O carismático vocalista da banda de rock cômico Pedra Letícia, Fabiano Cambota, traz para Goiânia seu novo show de humor, Viver Envelhece, nesta sexta-feira (21), às 20h30, no Teatro Sesi. No palco, o artista goiano diverte a plateia com casos reais que vivenciou ao longo dos seus 41 anos, desde a famigerada convivência com seu pai até as histórias atuais vivida...