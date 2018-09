Magazine Faça suas apostas nas principais categorias do Emmy 2018; veja a lista completa de indicados!

Melhor série dramática The Handmaid’s Tale Game of Thrones This Is Us The Crown The Americans Stranger Things Westworld Melhor atriz em série dramática Claire Foy (The Crown) Tatiana Maslany (Orphan Black) Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)...