Magazine Fúria em Alto Mar apresenta o prólogo da Terceira Guerra Mundial nas profundezas do Oceano Ártico Filme é estrelado por Gerard Butler e Gary Oldman

Um presidente russo raptado, operações especiais da marinha americana e um resgate no meio do oceano. Aposta de estreia de cinema para os amantes de ação, Fúria em Alto Mar tem tudo que o gênero pede: grandes explosões, teorias conspiratórias, um herói de guerra e trabalhos arrojados de efeitos especiais. Primeiro longa do cineasta Donavan Marsh, a produção conta c...