Magazine Fórmula de sucesso

O primeiro filme da franquia Jurassic Park foi lançado em 1993 pelas mãos do inventivo Steven Spielberg, após a Universal Studios adquirir os direitos de adaptação do romance de Michael Crichton, antes mesmo de ser publicado. O livro, lançado em 1990, foi bem-sucedido, assim como a versão cinematográfica, sendo até aquele momento a maior bilheteria da história do cinema,...