Magazine Fãs prestam homenagem a cantora Aretha Franklin Personalidades publicaram mensagens nas redes sociais

Desde que o mundo perdeu a rainha do soul nesta quinta-feira (16), fãs e artistas têm prestado homenagens à cantora americana Aretha Franklin. Até a NASA se pronunciou, lamentando a morte da artista aos 76 anos, após uma longa batalha contra um tipo raro de câncer no pâncreas. Os fãs se reúnem na igreja New Bethel Baptist Church, em Detroit, onde Aretha cantou pela p...