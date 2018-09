Magazine Fátima Bernardes explica que não reformou casa do agressor de Bolsonaro Boatos dizem que a apresentadora teria dado R$ 350 mil para família de Adélio Bispo de Oliveira e ajudado na reforma da casa dele

A apresentadora Fátima Bernardes, de 56 anos, divulgou um vídeo em suas redes sociais para informar que não deu dinheiro para reformar a residência de Adélio Bispo de Oliveira, agressor do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). Em correntes no WhatsApp que circulam desde o dia 12 de setembro, o texto afirma que a global deu R$ 350 mil para a família do agressor, além d...