Magazine Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha curtem fim de semana em Goiás em pousada com hospedagem de R$ 3 mil “O cerrado é incrível”, escreveu o deputado na legenda de uma foto compartilhada no seu Instagram

Após tomar posse como deputado federal em Brasília na última sexta-feira (1), Túlio Gadêlha viajou com a namorada, a apresentadora Fátima Bernardes, para a Chapada dos Veadeiros, na região norte de Goiás. O casal compartilhou imagens do final de semana romântico nas cachoeiras, restaurantes e pousadas de Alto Paraíso e posaram para foto com um ET que é símbolo da reg...