A apresentadora Fátima Bernardes comemorou a noite de Natal ao lado de familiares, como os filhos Vinicius, Laura e Beatriz, fruto do seu casamento com o jornalista William Bonner.

O namorado da jornalista, o advogado pernambucano Túlio Gadêlha, não passou o Natal com a amada, mas foi lembrado por ela em uma homenagem com diversas fotos no Instagram, onde ela também escreveu: "Pros que estão perto, pros que vieram de longe, pros que estão longe, feliz Natal!".