Na noite deste sábado, 25 de novembro, Fábio Porchat se casou com Nataly Mega no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Entre os convidados, estavam a atriz Tatá Werneck e o namorado, o ator Rafael Vitti; o apresentador Paulo Gustavo e o marido Thales Bretas; e o ator João Vicente.