Magazine Fábio Jr. se apresenta com Fiuk em Goiânia nesta terça-feira (28) Com participação do filho Fiuk, Fábio Jr. traz grandes sucessos da carreira para o palco do Flamboyant In Concert

O repertório está na ponta da língua. Alma Gêmea, Caça e Caçador e Só Você são sucessos que atravessaram o tempo e estão na memória afetiva de todo fã do veterano romântico Fábio Jr. Com mais de 30 discos lançados ao longo dos quase 50 anos de carreira, o artista retorna a Goiânia nesta terça-feira (28), a partir das 19h30, com uma turnê exclusiva para o projet...