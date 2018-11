Magazine Exu: verso e reverso

Quando surge a umbanda, no início do século 20, a religião tem de lidar com a malignidade de Exu. A questão básica era como admitir que, numa religião que estava surgindo e sofria preconceito, ainda se cultuava uma entidade associada ao diabo? Os primeiros livros de umbanda, portanto, tentam resolver o problema de Exu, e eles o fizeram de várias formas diferentes. Abaixo...