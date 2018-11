Magazine Exu tem representações investigadas em pesquisa inédita feita por professor da UFG A pesquisa, batizada Da África para o Brasil, de Orixá a Egum: as Ressignificações de Exu no Discurso Umbandista, foi realizada a partir de textos de intelectuais umbandistas

Nascido em família umbandista – os avós fundaram um dos primeiros terreiros de Goiânia nos anos 1970 –, o professor Léo Carrer Nogueira, de 36 anos, sempre foi fascinado pela história das religiões. Pesquisou o tema tanto na graduação quanto no mestrado. Em suas pesquisas, ficou intrigado com as representação de Exu, uma das principais divindades iorubá e jeje...