Exposição Retalhos reúne desenhos e peças

A exposição Retalhos (foto) fica aberta a visitação até a próxima sexta-feira, na Galeria de Arte Basileu França. A mostra reúne trabalhos em artesanato de jovens alunos em artes visuais do centro de educação artística. Entre eles estão desenhos com interferência em fotografias, feitos a partir de estudos das obras do artista Ben Heine, cujos trabalhos se encaixam no estilo surrealista.

Além dos desenhos, estão sendo expostas obras de artesanato feitas a partir de técnicas de decoupage em garrafas e pratos de cerâmica, além de fosqueamento alternativo em vidro e desenho em garrafas. Outras técnicas também poderão ser conferidas em outras obras, como a utilização de pó de mármore e PVA sobre madeira.

Umas das orientadoras da mostra, a professora Regina Lopes explica que os produtos são resultado de um processo de aprendizagem que dialogam com diferentes formas de concretização de um produto artístico. De acordo com ela, além de ser um exercício de capacidade criativa dos alunos, a mostra ainda tem o intuito de oferecer a eles o contato que um artista pode e precisa ter com o público.

SERVIÇO

Exposição: Retalhos

Data:

Até sexta-feira, dia 22

Visitação:

Das 9h30 às 11h40 e das 14 às 18 horas

Local:

Galeria de Arte Basileu França (Avenida Universitária, nº 1.750, Setor Universitário)

Informações:

3201-4044