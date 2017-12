Exposição reúne releituras de obras de Leonardo Da Vinci; confira outras atrações

A exposição Inesperadas Inspirações do artista plástico Fábio Prado será inaugurada neste sábado, às 15 horas, na 588 Art Show. A exposição representa releituras do clássico de Da Vinci e intervenções na obra de Mona Lisa sintonizadas com o modernismo pop Europeu e reúne também várias obras criativas com ideias abstratas que dissolvem as distâncias entre o figurativo e não figurativo. As obras serão expostas até dia 8 com visitação aberta ao público também durante toda a semana das 13 às 17 horas. Fábio Prado atuou como gestor cultural em Bento Gonçalves (RS) e possui obras no Brasil e no exterior. Foi estudante de Artes Visuais na UCS e seu nome faz parte de uma nova geração de artistas gaúchos reconhecidos. Participou de exposições coletivas e individuais, nacionais e internacionais. Entrada franca. Informações: 3259-0939.

Educação

Especialista que vive Super Nanny faz palestra em Goiânia

A educadora Cris Poli, que vive a personagen Super Nanny no reality show de TV, ministra palestra neste sábado, às 15 horas, no Auditório do Colégio Mais Padrão. O tema do evento é Educando com Princípios e Valores – A Importância da Escola na Formação dos Filhos. A palestra será seguida de uma roda de conversa sobre os assuntos abordados. Enquanto os pais participam da palestra as crianças desfrutam de atividades recreativas com equipe especializada. Cris Poli é argentina radicada no Brasil. Formou-se em Educação pelo Instituto Nacional Superior del Profesorado en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernandez, de Buenos Aires, na Argentina. Em 2006 foi convidada pelo SBT para ser a apresentadora do programa Super Nanny. Depois de colocar a criançada na linha, ela virou best-seller ao lançar livros sobre educação infantil. Inscrições: www.colegiomais padrao.com.br. Rua do Algodão, Qd 16-A, Lt 105, Setor Rodoviário.

Clássicos

Banda Excallibur faz passeio pela história do rock

A banda Excallibur se apresenta neste sábado, a partir das 23 horas, no Moby Dick Pub. No repertório estão os principais sucessos de bandas icônicas, entre elas Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple, Alice Cooper, Yes, Uriah Heep, Jimi Hendrix, WhiteSnake, Queen, Def Leppard, Beatles e Santana, Além do covers, a banda ainda desta repertório de composições autorais dos CDs do músico Emídio Queiroz. O grupo é formado pelo guitarrista Emídio Queiroz e o baterista Moka Nascimento, agora com novo baixista e vocal líder Everton Queiroz. O show terá participação especial do guitarrista base Leandro Ramos. Ingressos: R$ 10, até as 22h30, após este horário sobre para R$ 15. Av. Mutirão com a T-8, Galeria CasaBlanca, Setor Bueno.