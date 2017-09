Exposição lembra os 30 anos do acidente Césio 137 em Goiânia

O Grupo Jaime Câmara e a Câmara Municipal de Goiânia estão recebendo a exposição fotográfica “Césio - 137 - 30 anos”, sobre o acidente com o Césio 137, que aconteceu na capital, em 13 de setembro de 1987.

Césio 137: acesse especial sobre os 30 anos do maior acidente radiológico do mundo ocorrido em Goiânia

Os registros fotográficos trazem uma reflexão sobre o maior acidente radiológico do mundo que marcou a história de Goiânia. A mostra conta com 30 fotografias feitas na época do acidente por profissionais do Jornal O Popular, como Lorisvaldo de Paula, Carlos Costa, Luiz Bala, Yosikazu Maeda, Lailson Damásio e Cristina Cabral.

A mostra é aberta para visitação até o dia 29 de setembro, e a entrada é gratuita.