Magazine Exposição “Jardim dos Insetos Gigantes” leva 15 esculturas a shopping

Esculturas de cigarras, joaninhas, lagartas, besouros, abelhas e outros insetos e aracnídeos, que chegam a 1,6 mil vezes o tamanho real, estão expostas até 17 de fevereiro no Passeio das Águas Shopping. A exposição Jardim dos Insetos Gigantes, que traz ao público réplicas com perfeição em cada detalhe, está aberta a visitação com entrada gratuita no centro de compras. ...