Magazine “Exposição Internacional Dragões” está a aberta a visitação em shopping

Dez esculturas robotizadas fazem parte da Exposição Internacional Dragões (foto), em cartaz até dia 29 com entrada franca, no Shopping Cerrado. As réplicas animatrônicas emitem sons e se movimentam. Algumas contam ainda soltam fumaça pela boca. A maior delas, o Grande Dragão Verde, tem duas cabeças e mede seis metros. Visitação de segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e ...