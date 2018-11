Magazine Exposição exibe obras de artistas importantes da cena de artes plásticas goiana

Artistas importantes das artes plásticas goiana, como Maria Guilhermina, Heliana de Almeida, Rosary Esteves, Edna Goya e Cecy Curado, abrem nesta quinta-feira (29), às 19 horas, a 8ª Exposição de Arte e Artesanato dos Professores da Universidade Federal de Goiás, no Espaço Cultural do Adufg-Sindicato. A mostra coletiva, que conta com curadoria do artista Alexandre Lia...