Magazine Exposição do chinês Tai Hsuan-An segue aberta no MAC

A exposição individual Diáspora, Convergências e Conexões, do artista plástico chinês Tai Hsuan-An, segue aberta para visitação no Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC), no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A mostra fica em cartaz até 31 de março e apresenta os 40 anos de transformações no trabalho do pintor a partir de 1977, ano em que ele mudou-se para a capital. Est...