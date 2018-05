Magazine Exposição destaca releitura de símbolos icônicos da cultura pop Visitação funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Na Rua 227-A, nº 60, Setor Universitário. Entrada franca

A mostra Mais de Si Mesmo, com trabalhos do artista Carlos Catini, permanece em cartaz no Ciranda da Arte para visitação até 15 de agosto. Nos trabalhos, Catini intervém em figuras célebres e símbolos icônicos da história das artes visuais e da música, com pintura, suscitando rupturas e desconstruindo formas. Com as reestruturações, acaba fazendo referências à pop art e alusões...