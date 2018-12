Magazine Exposição de Sabrina Bezerra reúne obras sobre imprevistos cotidianos A mostra será aberta nesta quinta-feira (20) e reúne 12 trabalhos em grandes dimensões e seis menores, todos em aquarela

Foi por acaso que a artista potiguar Sabrina Bezerra veio parar em Goiânia, depois que a marchande Lydia Himmen, da Plus Galeria, se surpreendeu com seus trabalhos na internet. No início, ela fazia ilustrações para capa de discos, camisetas e pôsteres de filmes. Com o tempo, passou a interagir com aquarela e nanquim em obras que figuram rostos femininos em exp...