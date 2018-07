Magazine Exposição de Orquídeas reúne 1,5 mil espécies em Goiânia

Mais de 500 espécies, muito delas raras, estão expostas na 15ª Exposição Nacional de Orquídeas de Goiânia, que segue até domingo, no Bosque dos Buritis, com entrada franca. Visitação está aberta, das 8 às 21 horas, neste sábado, e das 8 às 17 horas, domingo. O evento, realizado pela Associação Goiana de Orquidófilos reúne, 350 colecionadores de diversas regiões do Br...