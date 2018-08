Magazine Exposição de fotografias contemporâneas está aberta no MIS de Goiânia Mostra está aberta para visitação até dia 31 de outubro

A exposição CRUA, com trabalhos autorais em fotografia contemporânea desenvolvidos pelos integrantes do Mira – Espaço da Imagem, abre na noite desta quinta-feira (23) no Museu da Imagem e do Som (MIS) de Goiânia. A mostra tem entrada gratuita e faz parte das comemorações ao Dia Internacional da Fotografia, celebrado em 19 de agosto. CRUA tem curadoria de Mar...