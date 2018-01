Exposição de arte no HGG apresenta artistas contemporâneos

Os artistas Brenda Lee, Carlos Catini e Pedro Galvão assinam a nova exposição coletiva no Projeto Arte no HGG que entra em exibição nesta quarta-feira. Nos trabalhos, os artistas expressam um mundo de cores, que se mostram em cenas cotidianas, como uma praça, jovens nas ruas, casais apaixonados sob a luz do luar, corpo, gestos e olhares. Os três artistas apresentam trabalhos com técnicas distintas, mas que, em comum, expressam alegria e outros sentimentos bons em cor e movimento nas telas. São cerca de 80 obras contemporâneas. Retratos de perfis de anônimos de redes sociais em expressões que transmitem alegria de viver estão na proposta do artista Carlos Catini, que buscou fazer uma intervenção da arte com a internet. Cenas urbanas, de transeuntes e artistas de rua, malabaristas, músicos e monumentos e prédios históricos da capital dão vida e movimento às telas de Pedro Galvão. O romantismo também dá as caras nas telas de Brenda Lee, que destaca a feminilidade em seu trabalho. O vernissage para convidados será na noite desta terça-feira. Visitação a partir de quarta-feira, em horário comercial. Av. Anhanguera, nº 6.479, Setor Oeste. Informações: 3209-9800.