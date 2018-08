Magazine Exposição com obras de Octo Marques chega a Goiânia Mostra aberta há um mês na cidade de Goiás agora poderá ser vista também na capital

A exposição Centenário Octo Marques, uma homenagem ao centenário do artista que compôs em tintas e versos as cores de Goiás, chega agora a Goiânia. A mostra havia sido inaugurada em julho na cidade de Goiás. A abertura da exposição na capital será nesta sexta-feira (24), às 19h30, com visitação aberta até 21 de setembro, no Centro Cultural Octo Marques. A entra...