Magazine Exposição coletiva 'Cada 1' reúne trabalhos de novos artistas A mostra reúne representantes da arte contemporânea, abstrata, impressionista e figurativa

Novos nomes das artes plásticas estreiam neste sábado (01) com a abertura da exposição Cada 1, com vernissage a partir das 15 horas, na Galeria 588. A mostra reúne representantes da arte contemporânea, abstrata, impressionista e figurativa com curadoria do também artista César Rodrigues. Professor do Centro Livre de Artes há mais de 20 anos, Rodrigues selecionou 1...