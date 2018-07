Magazine Exposição Centenário Octo Marques está aberta na cidade de Goiás Muitas de suas obras ficaram esquecidas ao longo do tempo e outras foram restauradas, como as que compõem a mostra Centenário Octo Marques, aberta no Museu das Bandeiras, na antiga capital do Estado

Ele retratava como ninguém o mundo que o cercava. Os becos, igrejas, chafarizes e o povo da terra natal, a cidade de Goiás, não passavam despercebidos ao olhar do artista plástico Octo Marques (1915-1988). Muitas de suas obras ficaram esquecidas ao longo do tempo e outras foram restauradas, como as que compõem a mostra Centenário Octo Marques, aberta no Museu ...