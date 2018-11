Magazine Exposição Arte Ocupa Ambiente celebra novos nomes das artes visuais de Goiânia A mostra conta com mais de 30 obras e será aberta neste sábado (24), na Ambiente Skate Shop

Um time de quase 20 artistas integra a exposição coletiva Arte Ocupa Ambiente, com obras que falam sobre signos visuais e suas relações pessoais com o processo criativo. São pinturas, desenhos, gravuras e obras em fine art que passeiam pelo design, ilustração autoral e arte urbana. A mostra conta com mais de 30 obras e será aberta neste sábado (24), a partir ...