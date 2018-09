Magazine Exposição 'A Metade do Dobro' apresenta a arte geométrica de Santhiago Selon Exposição A Metade do Dobro mistura obras inéditas com um apanhado da produção de Santhiago Selon nos últimos dois anos

Quem conhece a arte geométrica de Santhiago Selon nem imagina que os traços aparentemente tão racionais nasçam do que ele chama de sentimentos das proporções. Para o artista plástico, os murais e telas são uma espécie de suporte de emoções abstratas que, mesmo dentro de uma dinâmica visual muito particular, acabam ganhando significados diversos de acordo com ...