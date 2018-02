Explorar o Alasca? Conheça os maiores atrativos do Estado norte-americano

Onde mais é possível desfrutar a alegria de uma sessão de paddleboarding entre imensas geleiras? Sentir o vento e o gelo no rosto sentado em um trenó enquanto huskies correm montanha abaixo? Conhecido como a última fronteira dos Estados Unidos, o Alasca é um lugar de grandes contrastes. Um composto de céu azul e paisagens infinitas, densas florestas tropicais, geleiras enormes, montanhas e uma vasta região selvagem com alguns dos animais mais magníficos já vistos. O Alasca estimula todos os sentidos. A Regent Seven Seas Cruises, companhia de cruzeiros marítimos de luxo, apresenta algumas razões pelas quais esse destino deve constar em qualquer lista de viagens que se preze.

A imensidão selvagem

Para resumir, todos os adjetivos utilizados para descrever a região selvagem do Alasca não fazem justiça à realidade. Servindo como pano de fundo para um rico ecossistema, quase 80% do seu território (o Estado tem o dobro de tamanho do Texas) está intocado e apresenta uma natureza indomável. O Denali National Park é o terceiro maior do país, e um dos melhores lugares para aproveitar toda essa grandeza por meio de rafting, canoagem, uma cênica caminhada ou passeios de bicicleta.

As montanhas

O Alasca é sinônimo de majestosas montanhas, sendo a casa de 17 das 20 maiores da América do Norte – incluindo o Denali, a mais alta do continente. Isso se traduz em diferentes aventuras, como pequenas escaladas nas montanhas, caminhadas leves ou, simplesmente, curtir a vista através da janela de um helicóptero, um bonde ou no convés do Seven Seas Mariner, que fará cruzeiros para a região partindo do Brasdil. Em termos de experiências, a alegria desse primeiro vislumbre panorâmico e o ar da montanha depois de subir uma trilha são incomparáveis.

As geleiras

Um ponto de vista que pode passar despercebido, até mesmo pelos viajantes mais experientes, é a mais clássica experiência do Alasca, os glaciares. As oportunidades aguardam – já que são mais de 100 mil geleiras na região – e as opções incluem escaladas no gelo, caminhadas, rafting ou caiaque. O Glacier Bay National Park and Reserve abriga por volta de 50 dessas maravilhas da natureza - parte de um patrimônio mundial de 25 milhões de hectares.

Os animais selvagens

Perseguindo alimentos em riachos cheios de salmão, dormindo nas florestas e aparecendo quando menos se espera, estima-se que a população de ursos no Alasca alcance incríveis 100 mil espécimes. Mas os alces é que são considerados as criaturas predominantes da região, tanto que costumam fazer curiosas incursões urbanas e aguardam um momento “Instagram” no Kincaid Park. Em um passeio de barco pelo Kenai Fjords National Park, são altas as chances de avistar baleias jubarte ou orcas. Lobos, lontras, morsas, bisontes e cabras das montanhas são apenas alguns dos animais que chamam o Alasca de lar.

Experiências únicas

É possível conhecer a região selvagem por intermédio do olhar de uma equipe de huskies em um passeio de trenó. A tradição do Alasca é celebrada na Iditarod Sled Dog Race, onde os cães campeões correm de Anchorage até a cidade de Nome. A pesca do salmão, a caça ao ouro, a tirolesa e a navegação pela Inside Passage (o fiorde mais longo da América do Norte), são apenas algumas dessas experiências épicas. O Alasca é um verdadeiro paraíso para aventureiros, com atividades extraordinárias e diferentes de qualquer outro lugar do mundo.