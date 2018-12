Magazine Experiências únicas

No romance Agosto, o protagonista, o comissário Mattos, é um policial cheio de problemas, às voltas com colegas corruptos, empresários inescrupulosos que investiga, amores atormentados e uma úlcera prestes a supurar. Em 24 de agosto de 1954, alertado pelos acontecimentos dramáticos que acabam de se desenrolar no interior do Palácio do Catete, ele entra no prédio e vê o...